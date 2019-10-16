Son Dakika Haberleri: Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazada, araç içerisinde çok sayıda kişinin sıkıştığı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.

(Tamer Yiğit/İHA)

Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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