Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kazada, araç içerisinde çok sayıda kişinin sıkıştığı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.
(Tamer Yiğit/İHA)
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