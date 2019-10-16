Son Dakika Haberleri: Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1)
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1)

Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1)

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1), System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.


Kazada, araç içerisinde çok sayıda kişinin sıkıştığı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi. - KÜTAHYA

Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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