Kütahya Domaniç'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
47 dakika önce
Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyorKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç
'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kar
yağışının yoğun olduğu bölgede bazı araçlar kayarken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekildi. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:57 Kaynak: DHA
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