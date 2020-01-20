Kütahya domaniç'te kar yağışı - Son Dakika
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Kütahya domaniç'te kar yağışı

6 saat önce

Domaniç'te kar yağışıKütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç'te kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklar devam edeceği belirtildi.

Kütahya domaniç'te kar yağışı

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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