KÜTAHYA Domaniç'te kar yağışı - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kocayayla Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Domaniç'te, karla mücadele de sürüyor. Domaniç- İnegöl Yolu Kocayayla Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yanı sıra buzlanma ve sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre ilçede kar yağışı aralıklarla devam edecek.