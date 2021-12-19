KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç ilçesinde kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiledi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan Kocayayla geçidinde karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman TIR'ların ve araçların bölgeden zincirsiz geçişlerine kısıtlama getirildi. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın da devam edeceği bildirildi. Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre Domaniç dağ yolunda kar kalınlığı, yaklaşık 55 santimetreye ulaştı.