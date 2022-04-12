Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

- Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.
Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: İHA
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