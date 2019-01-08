Son Dakika Haberleri: Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı, Sis ve Buzlanma- Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı, Sis ve Buzlanma- Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

35 dakika önce

- Kütahya Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

- Kütahya Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Domaniç- İnegöl Karayolunun bazı bölgelerinde tek şerit olarak hizmet veriyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Kütahya, Domaniç, Kar, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:24:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı, Sis ve Buzlanma- Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]