Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı, Sis ve Buzlanma- Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı
35 dakika önce
- Kütahya Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
- Kütahya Domaniç
'te kar yağışı, sis ve buzlanma
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Domaniç- İnegöl
Karayolunun bazı bölgelerinde tek şerit olarak hizmet veriyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:49 Kaynak: İHA
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