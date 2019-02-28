Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı, Sis ve Buzlanma
56 dakika önce
Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanmaKütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun sis ise sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun sis ise sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı Kocayayla mevkiinde trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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