Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla mevkiini beyaza bürürken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.