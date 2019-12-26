Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma - Son Dakika

Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

6 saat önce

Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanmaKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla mevkiini beyaza bürürken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla mevkiini beyaza bürürken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Domaniç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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