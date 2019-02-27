Son Dakika Haberleri: Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi

Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi

37 dakika önce

Domaniç'te kar yağışı ve tipiKütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Domaniç'te kar yağışı ve tipi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçicinde kar küreme çalışmalarına başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kar yağışı trafiğe de olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

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