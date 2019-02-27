Kütahya Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi
37 dakika önce
Domaniç'te kar yağışı ve tipiKütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Domaniç
'te kar yağışı ve tipi Kütahya
'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla geçicinde kar küreme çalışmalarına başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kar yağışı trafiğe de olumsuz etkiledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:26 Kaynak: DHA
Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı
Drift Yapan Sürücüye Aracın Değeri Kadar Ceza Kesildi
THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum