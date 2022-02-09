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Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

09.02.2022 23:38
Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- İnegöl karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Şahin (55) idaresindeki 41 GH 575 plakalı otomobil, Yavuz Dursun (37) yönetimindeki 34 DZK 637 plakalı otomobil kar nedeniyle kayarak çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Alperen Civek yaralandı.

Civek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar, tuzlama ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya, Domaniç, İnegöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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