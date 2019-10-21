Son Dakika Haberleri: Kütahya DPÜ'de Mehmetçik'e destek yürüyüşü
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Kütahya DPÜ'de Mehmetçik'e destek yürüyüşü

52 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Türk bayraklarıyla "Orduya Destek İçin Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Kütahya DPÜ'de Mehmetçik'e destek yürüyüşü, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Türk bayraklarıyla "Orduya Destek İçin Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) önünde Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde başlayan yürüyüş, amfi tiyatro alanına kadar sürdü.

Yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, burada yaptığı açıklamada, düzenledikleri yürüyüş ve duyarlı davranışları nedeniyle öğrencileri tebrik etti.

Türk milleti bir oldukça hiçbir kuvvetin sindiremeyeceğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Çünkü biz, ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim ruhuna ve anlayışına sahip bir milletiz ve bunu anladıkları için de yaklaşık 200 yıldır planlarını değiştirdiler. Bizi birbirimize düşürmeye, bizi içimizden parçalamaya çalışıyorlar fakat bu asil millet, onarın oyunlarına gelmeyecek. Yine o şanlı ecdadımızın dalgalandırdığı bayrağı yere düşürmeden inşallah cihanın hakimi olacaktır buna inanıyoruz. Çünkü bu millette o ruh var."

Türk Dünyası Topluluğu adına açıklama yapan Sedat Bozkurt da siyasi görüşleri bir kenara bırakıp milli ve manevi değerler üzerinde bütünleşme vakti olduğunu vurguladı.

Yürüyüş sonunda, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için "asker selamı" verildi.

Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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