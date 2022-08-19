Kütahya DPÜ'de bu yıl öğrenci sayısı 47 bini geçecek - Son Dakika
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Kütahya DPÜ'de bu yıl öğrenci sayısı 47 bini geçecek

19.08.2022 16:40
Kütahya DPÜ'de bu yıl öğrenci sayısı 47 bini geçecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl 8 bin 822 kontenjana 8 bin 750 öğrencinin yerleştirildiğini bildirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl 8 bin 822 kontenjana 8 bin 750 öğrencinin yerleştirildiğini bildirdi.

Uysal, AA muhabirine, DPÜ'nün tercih edilen bir üniversite olduğunu ve kurulduğundan beri en yüksek doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Bu yıl DPÜ'ye 8 bin 750 öğrenci yerleştirildiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"DPÜ'de Büyük Zafer'in 100. yılına yakışır bir doluluk oranı oldu. Bu yıl DPÜ tarihinde bir rekor kırıldı ve ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranına ulaşıldı. Bu anlamlı yıla özel rekor bir doluluk oranına ulaştık. Üniversitemiz 2022 YKS sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarının yüzde 99'dan fazlası doldu. Bu oran ilk yerleştirme döneminde yakalandı. Eminim ek yerleştirmelerle yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız. YKS kılavuzunda DPÜ için yayımlanan 8 bin 822 kontenjana 8 bin 750 öğrenci yerleşti."

Rektör Uysal, DPÜ'nün ön lisans programlarının tamamının dolduğunu, ilçelerdeki meslek yüksekokullarının durumunun da çok iyi olduğunu aktardı.

DPÜ'nün çok büyük bir üniversite olduğunu dile getiren Uysal, "Bu yıl öğrenci sayımız 47 bini geçecek. Biz büyük bir üniversiteyiz. Toplam 400 bin metrekareye yakın kapalı alanımız ve 2 bin 300 civarında personelimiz var. Tüm bu imkanlarımızın verimli kullanılması asıl hedefimizdir." dedi.

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Kaynak: AA

Kazım Uysal, Kütahya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kütahya DPÜ'de bu yıl öğrenci sayısı 47 bini geçecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kütahya DPÜ'de bu yıl öğrenci sayısı 47 bini geçecek - Son Dakika
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