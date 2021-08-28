Üye Girişi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

28.08.2021 11:51

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal:

"İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek. Eylül ayında artık yüz yüze eğitime başlıyoruz.Hepinizi üniversitemize aşı olmuş bir şekilde bekliyorum"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sevgili öğrenciler, sizleri çok özledik. Yaklaşık 1,5 yıldır ayrıyız. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Ancak sonuna geldik. İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek. Eylül ayında artık yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hepinizi üniversitemize aşı olmuş bir şekilde bekliyorum" dedi.

Yüz yüze yeni akademik yıl için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrencisi var. Bu yıl 12 bin kontenjanımız var. Biz eski ve yeni gelecek öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 50 bin civarında öğrencimizi Eylül ayında Kütahya'ya güzel şehrimize bekliyoruz. Bu 1,5 yıl içerisinde gerek dersliklerimiz, binalarımız, sosyal alanlarımız hazır hale geldi. Yemekhanemizi yaptık, artık öğrenci ve personel yemeğimiz aynı mutfakta pişecek ve aynı yemekten yiyeceğiz. Kütahya'da yurtlar hazır hale geldi. Kredi Yurtlar Kurumu ciddi şekilde çalışıyor. İnşallah 'barınma problemi yaşamayız' diye düşünüyorum. Sevgili öğrencilerim, biliyorsunuz ciddi bir salgın sürecinden geçtik. Hala ülkemizin durumunun çok da iyi olduğu söylenemez. Bundan dolayı üniversitemize gelirken lütfen aşınızı olun öyle gelin. Aşı olup gelmek, üniversitemizi, ilimizi, ülkemizi rahatlatacaktır ve çok daha sağlıklı, güvenli bir eğitim, öğretim yılına başlamış olacağız. Hepinizi hasretle bekliyorum" diye konuştu.

"Özellikle yabancı öğrencilerin sayısı çok arttı"

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim göreceğini kaydeden Rektör Uysal, "Üniversitemizde 11 fakülte, 14 Meslek Yüksek Okulu, 1 tane Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, Şu an 44-45 bin öğrencimiz var. Yeni gelecek öğrencilerle beraber 50 bin bandını yakalarız. Özellikle yabancı öğrencilerin sayısı çok arttı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi artık uluslararası bir üniversite oldu. Şu anda 5 binden fazla yabancı öğrencimiz var. 61 ülkeden öğrencimiz var. Yeni dönemde inşallah Kütahya Dumlupınar Üniversitesi dünyanın dört bir tarafından öğrenci alan uluslararası bir üniversite hüviyetinde olacak. Salgın noktasında sınıflarımız hazır. Tedbirlerimiz alınmış, yurtlarımız ve bizim kendi yurdumuz hazır, özel yurtlarda bu haberle birlikte yani dün YÖK Başkanımızın ifadesiyle artık üniversitelerinde yüz yüze eğitim başlamasıyla beraber özel yurtlarımız da eminim hazır hale gelir. Öğrencilerimize hem kampüsümüzde, hem ilimizde inanıyorum bir problem yaşatmayacağız. Yaşatmamak için çalışıyoruz. Sadece biz ve arkadaşlarım değil, değişik kurumlar, valilik, belediyemizde, ilde hizmet eden tüm kurumlarımız öğrencilerimiz için çalışıyorlar. İnşallah öğrencilerimizi güvenli, sağlıklı bir dönem için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak 11:43 30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor         
09:39
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement