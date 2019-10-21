Son Dakika Haberleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yendi
Son Dakika Spor Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yendi

30 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 4. Hafta karşılaşmasında Gediz temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yendi, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 4. Hafta karşılaşmasında Gediz temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.


Germiyan Stadyumu'nda oynanan ve Burak Tuğran, Ertuğrul Gülcan ve Muhammet Aydın hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 43. Dakikakaya kadar her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti Bu dakikada Uluoymak 1 Eylülspor lehine verilen penaltıyı Emre Çetin gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.


İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ve arka arka yaptığı ataklarla gol arayan DPÜ, 54. dakikada Doğukan Manavoğlu'nun ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği yakaladı.


Karşılaşma 1-1 devam ederken 73. dakikada Uluoymak 1 Eylülspor oyuncusu Fatih Demir kırmızı kart gördü.


Galibiyet için baskılarını arttıran ve maçta bir kişi fazla oynamanın avantajını da iyi kullanan DPÜ, 84. dakikada kazanılan penaltıyı Alparslan Sarı'nın gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Alparslan Sarı golü asker selamı ile kutladı.


Maçta başka gol olmayınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu sezonki 4. maçında 2. galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi. Uluoymak 1 Eylülspor ise 3 puanda kaldı.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gelecek hafta Kütahya Seramikspor'a konuk olacak. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Futbol, Gediz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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