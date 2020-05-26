KÜTAHYA Düşecek kaya parçalarının korkusuyla yaşıyorlar - Son Dakika

Düşecek kaya parçalarının korkusuyla yaşıyorlar

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde oturanlar, yüksek tepelerden düşen kaya parçaların endişesini taşıyor. Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, tepelerden düşen kayaların ağaçlara ve evlere zarar verdiğini belirterek, 'Yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Tedbir alınması için gerekli yerlere başvurduk' dedi.

Tavşanlı ilçesine bağlı ve çevresi 'zincirli kayalar' olarak bilinen büyük kaya parçalarından oluşan tepelerin ortasındaki Ayvalı köyünde önceki gece büyük bir kaya parçası bir evin bahçesine yuvarlandı. Şans eseri evin önünde kimse bulunmazken, köylüler arasında endişe yarattı. Olası bir depremde büyük kaya parçalarının üstlerine yıkılacağı korkusu yaşayan köylüler, yetkililerin tedbir almasını istedi.

Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, 1970 yılında Gediz depreminin ardından köyü tehdit eden kayalar karşısında tedbir alınmasının gündeme geldiğini, ancak bu çalışmaların deprem sonrasında unutulduğunu ifade etti. Önceki gece bir kaya parçasının bir köy sakininin evinin bahçesine kadar düştüğünü anlatan Özlü, 'Köyümüz yerleşim yeri olarak çevresinde bulunan kayaların tehdidi altında. Yıllardan bu yana komşularımız yaşanan bazı depremlerde can kaybımız olmasa da maddi kaybımız olmuştu. Dün gece de komşumuz Kamil Türk, gece beni aradı. Avlusuna tepelerden büyük taş parçaları düşmüş. Şükür ki can kaybımız yok ancak köylüler olarak bunlardan tedirginiz. Gerekli mercilere başvuru yaparak çözüm bekleyeceğiz. Sadece depremde değil yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Alınacak tedbirler varsa bunların alınması için gerekli yerlere başvurduk. İş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler işe yarmayabilir' diye konuştu.

Köy sakinlerinden Fikret Özbey ise, düşecek kayaların korkusuyla yaşadıklarını ifade ederek, 'Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz' dedi.

Köylüler kayaların sabitlenmesi yada kaldırılması için çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.