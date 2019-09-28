Son Dakika Haberleri: Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında tamamlanıyor
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Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında tamamlanıyor

1 saat önce

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp, yeni Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında tamamlanıyor, System.String[]

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp, yeni Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Toraman'a; Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey ile Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp eşlik etti.


Parmakören Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatında sona gelindiğini ifade eden Müdür Kasım Demiralp, "Yaklaşık bin kişi kapasiteli T tipi kapalı ve 800 kişi kapasiteli açık ceza infaz kurumu ayrı binalarda konuşlandırılacak. Türkiye'de ilk defa atölye grubu kullanılacak. 6 bin metrekare alanda 100 adet lojman ısı merkezi, Jandarma Bölüm Komutanlığı ile alışveriş merkezi faaliyete geçecek.Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete girecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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