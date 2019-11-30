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Kütahya 'EGEM Fuarı'nda

6 saat önce

Ege İlleri Vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformun tarafından düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı.

Kütahya 'EGEM Fuarı'nda, System.String[]

Ege İlleri Vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformun tarafından düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı.


Ege İllerinin tarihi, kültürü, turizmi, termal ve mutfak zenginliklerinin sergilendiği 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerinde şehrimizi Kütahya Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden temsil ediyor.


Ege bölgesine özgü yemeklerin, el sanatlarının, halk oyunlarının görücüye çıktığı etkinlikte, Ege bölgesinin güzellikleri ve bölgede yapılan çalışmalar anlatılıyor. Kütahya'nın tarihi, doğası, turizmi, sanatı, sosyal ve kültürel hayatı, ticaret ve sanayisinin her yönüyle tanıtıldığı organizasyonda Kütahya Belediyesi standına katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.


"12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda 1 Aralık 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Ankara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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