Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika
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Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın koordinesinde deprem bölgesinde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekibi Kütahya'ya döndü.

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın koordinesinde deprem bölgesinde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekibi Kütahya'ya döndü.


Deprem bölgesindeki görevlerini tamamlayarak Kütahya'ya dönen UMKE ve 112 sağlık ekibi Vali Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


İl Sağlık Müdür Vekili Ahmet Düber ile UMKE Kütahya Sorumlusu Levent Bircan, Elazığ'daki çalışmalar hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.


UMKE ekibi ve 112 sağlık ekibini tebrik ederek başarı belgesi veren Vali Toraman, Elazığ'daki deprem bölgesinde Kütahya'dan UMKE'den 5, 112 sağlık ekibinden 3 olmak üzere toplamda 8 personel ve 2 araç görevlendirildiğini söyledi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
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