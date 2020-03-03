Kütahya elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı - Son Dakika
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Kütahya elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı

6 saat önce

Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik şirketinde çalışan Keramettin Küçükcingöz, Çukurköy Mahallesi Asri mezarlık içerisinde elektrik bakım ve onarımı için araç sepeti ile direğe çıktı. Küçükcingöz, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükcingöz, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Küçükcingöz, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kütahya elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı

Çukurköy, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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