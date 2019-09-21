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Kütahya elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıKütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında beton elektrik direğine ve park halinde başka bir otomobile çarptı.

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında beton elektrik direğine ve park halinde başka bir otomobile çarptı. Kazada araçta bulunanlardan Ertuğrul Berke Kahraman (21) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sultanbağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 16 Y 4099 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine ardından da park halindeki otomobile çarparak yol ortasına savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Ertuğrul Berke Kahraman (21), Recep Özkan (30), Erşah Çelik (23) ve H.E.Ç. (14) yaralandı.

YARALI OLARAK KAÇIP KAMYONUN ALTINA GİZLENDİ

Yaralı Erşah Çelik olay yerinden yaya olarak kaçarak başka bir sokakta park halindeki kamyonun altına gizlendi. Kendisini takip eden polis ekiplerince yakalanan Çelik, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından diğer yaralılarla birlikte ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in 2.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınanlardan Ertuğrul Berke Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman'ın üzerinde 11 adet uyuşturucu hap bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
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