Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e "Güvenli Turizm Sertifikası" - Son Dakika

Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e "Güvenli Turizm Sertifikası"

Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e "Güvenli Turizm Sertifikası" verildiği bildirildi.

Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e

Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e "Güvenli Turizm Sertifikası" verildiği bildirildi.

Karaderili Şirketler Grubuna bağlı olarak Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren otelin müdürü Ramazan Sezer, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirleri alarak 6 Haziran itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Salgın sürecinin başından bu yana tesiste tüm önlemleri üst seviyede uyguladıklarını belirten Sezer, hijyen ve güvenliği ön planda tuttuklarını anlattı.

Sezer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip Güvenli Turizm Sertifikası aldık. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Tesise girişte temassız ateş ölçümü yapıldığını aktaran Sezer, talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurduklarını dile getirdi.

Yemek ve toplantı salonları ile lobi ve resepsiyon alanının sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.

Otel bünyesindeki tüm departman çalışanlarımıza hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri konusunda eğitimler verildi. Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki pencereler günlük temizlik ve dezenfektasyon sırasında açılarak temizlik sonrasında en az bir saat havalandırılıyor. Eğitimli ve hijyen sertifikalı personellerimiz maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapıyor."

Sezer, odalarda misafirlere özel tek kullanımlık ürünler de sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kütahya, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kütahya Emet Termal Resort&Spa Otel'e 'Güvenli Turizm Sertifikası' - Son Dakika Ekonomi
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