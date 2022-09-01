Kütahya'da 8 ayda 557 uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 8 ayda 557 uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli şahıs tutuklandı

01.09.2022 11:34
Kütahya'da 8 ayda 557 uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli şahıs tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce 1 Ocak 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan 557 operasyonda 44 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce 1 Ocak 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan 557 operasyonda 44 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerimizce 1 Ocak 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve izinsiz kenevir ekimi yapmak suçlarıyla ilgili olarak, 557 operasyonel çalışma icra edilmiş, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 44 şüpheli şahıs tutuklanmış, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, operasyonlarda, 185,8 gram kubar esrar, 86,77 gram toz esrar,100,97 gram reçine esrar,160 miligram likit esrar, 161,7 gram scanc, 0.78 gram kokain, bin 173,3 gram bonzai, 3 bin 238,7 gram metamfetamin, bin 62 miligram likit metamfetamin, 15,22 gram afyon sakızı, 983 adet ecstasy, 9 bin 965 adet sentetik ecza, 37 kök kenevir bitkisi, 16 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 186 adet mermi, fişek ele geçirilmiştir. Kütahya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 8 ayda 557 uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika

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