Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
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Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi vatandaşları uyarıyor

08.09.2022 10:03
Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi vatandaşları uyarıyor

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, SİBERAY programı çerçevesinde il genelinde sürdürülen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, SİBERAY programı çerçevesinde il genelinde sürdürülen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

6-7 Eylül tarihinde işyerlerine yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde; toplam 48 işyeri ve 517 şahsa yönelik Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler işyerlerine afiş astı halka da el broşürü dağıtımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan SİBERAY projesi, internet ve sosyal medya kullanımının her geçen gün artmasıyla ortaya çıktı.

Siber ortamda işlenen suçların oranın da yükseldiğini bildiren yetkililer, özellikle, çocuklar ve gençlerin risk altında olduğuna işaret ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü; siber suçlarla mücadele için SİBERAY projesini hayata geçirmişti.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenli internet için sanal ortamı 7 gün 24 saat tarıyor. İnternet dolandırıcıları ve kara propaganda üreticileri tek tek tespit ediliyor. Siber zorbalara gecikmeden müdahale ediliyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi vatandaşları uyarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
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