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Kütahya Emniyet Müdürü Koç, göreve başladı

1 saat önce

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne atanan Necmettin Koç, görevine başladı.

Kütahya Emniyet Müdürü Koç, göreve başladı, System.String[]

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne atanan Necmettin Koç, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılanan Koç, karşılama törenine katılan personelle tanıştı.

Son kararname ile polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan eski Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik'ten görevi devralan Koç, burada yaptığı açıklamada, kente en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içinde olacağını dile getirerek, "Şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimi. Hasan Çevik müdürümün buraya kadar getirmiş olduğu hizmet bayrağını inşallah daha ileriye götüreceğim." dedi.

Polis başmüfettişi Hasan Çevik ise devir teslimin ardından polisevinde düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Hasan Çevik, Kütahya, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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