Son Dakika Haberleri: Kütahya erik üretimi yüzde 11,4 azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kütahya erik üretimi yüzde 11,4 azaldı

50 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre; Kütahya'da erik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 azalarak 3 bin 539 ton gerçekleşti.

Kütahya erik üretimi yüzde 11,4 azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre; Kütahya'da erik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 azalarak 3 bin 539 ton gerçekleşti.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 1,2'sini karşılayan Kütahya'nın en fazla erik üretimi yapan 21. il konumunda olduğunu ifade etti.


Akyol" Kütahya'da erik üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla Gediz bin 204 ton, Simav bin 44 ton, Tavşanlı 458 ton, Merkez ilçe 324 ton ve Pazarlar 250 ton 'dur. Kütahya'da, erik üretiminde ağaç başına ortalama verim en fazla 40 kilogram ile Gediz ve Simav ilçelerinde, en az 7 kilogram ile Altıntaş ilçesindedir. Ege Bölgesi illeri arasında ise en fazla erik üretimine sahip il 14 bin 68 tonluk üretimle Manisa olurken, en az erik üretime sahip olan il ise 948 tonla Uşak'tır. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında 6.il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yıl önce Türkiye'ye gelen Hollandalı iş adamı Müslüman oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya erik üretimi yüzde 11,4 azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]