Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi

01.08.2022 10:30
Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi

Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Kütahya- Eskişehir karayolunda iki tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya - Eskişehir karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden 45 YB 0013 ve 43 BA 091 plakalı iki tır çarpıştı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahtaki trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kaza nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda fabrikaya işe gitmeye çalışan binlerce çalışan işine geç kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı bulunmaması teselli kaynağı oldu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 PKK/YPG'nin üst düzey teröristlerinden Erhan Arman etkisiz hale getirildi
10:11 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek
10:09 Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı
09:55 Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu
09:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada
09:48 Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü
09:40 Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar
09:29 Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi
09:14 İzmir'de su savaşları! 4 gündür susuz kalan Dikili halkı, su tankeri önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 10:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement