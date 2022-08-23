Seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

23.08.2022 09:35

Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.

Kütahya- Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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