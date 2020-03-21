Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Son Dakika
KÜTAHYA Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı
6 saat önce
KÜTAHYA Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak