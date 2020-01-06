Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu
6 saat önce
Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
KÜTAHYA-Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu
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