Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu.

KÜTAHYA-Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Kütahya-evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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