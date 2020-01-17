Kütahya evde eğitim gören çocuk karnesini de evinde aldı - Son Dakika

Evde eğitim gören çocuk karnesini de evinde aldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim gören 12 yaşındaki Kasım Furkan Kayman, karne heyecanını eğitim gördüğü evinde yaşadı.

Hisarardı Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Eren İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kasım Furkan Kayman, doğuştan karaciğer yetmezliği çekiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Kayman'ın eğitimi için sınıf öğretmeni Nazife Akyol haftada 3 gün evine gelip ders veriyor. Başarılı bir öğrenci olan Kayman, bugün karne heyecanını da evinde yaşadı. Kayman'ın karnesini, Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, Okul Müdürü Ali Uluer ve sınıf öğretmeni Nazife Akyol, öğrencinin evini ziyaret ederek verdi. Mutluluk yaşayan Kayman ailesi, çocuklarına ders anlatan öğretmen Nazife Akyol, Okul Müdürü Ali Uluer ile İlçe Şube Müdürü Hasan Atalay'a teşekkür etti. Kayman'a çeşitli hediyeler veren Okul Müdürü Ali Uluer, Şube Müdürü Hasan Atalay ile öğretmeni Nazife Akyol, anne Ergün Kayman ile bir süre sohbet etti. Evinde eğitim alan Kasım Furkan Kayman, büyüyünce doktor olmak istediğini ve öğretmeni Nazif Akyol'u çok sevdiğini söyledi.