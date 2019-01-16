Kütahya Filistin Dostları Derneği'nden Yemen'e Yardım

Kütahya Filistin Dostları Derneği Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Yemen'de açlık sorunuyla karşı karşıya kalan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Kütahya Filistin Dostları Derneği Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Yemen'de açlık sorunuyla karşı karşıya kalan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.



Afifi, yaptığı açıklamada, Yemen'de uzun zamandır açlık ve sefaletin yaşandığını ifade etti.





Yemen halkının su ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin olmamasından kaynaklı birçok hastalıkla mücadele ettiğini belirten Afifi, şunları kaydetti:





"Yemen, 2013 yılından bu yana savaşlarla boğuşuyor. Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Temizlik ihtiyacı giderilmediği için sıtma, kolera gibi salgın hastalıklar kol geziyor. Biz, Kütahya Filistin Dostları Derneği olarak bu duruma duyarsız kalamadık. Dernek yönetimi ve hayırseverlerin destekleriyle Yemen'deki 400 aileye yardım paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek."

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