Son Dakika Haberleri: Kütahya Filistin Dostları Derneği'nden Yemen'e Yardım

Kütahya Filistin Dostları Derneği'nden Yemen'e Yardım

25 dakika önce

Kütahya Filistin Dostları Derneği Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Yemen'de açlık sorunuyla karşı karşıya kalan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Kütahya Filistin Dostları Derneği'nden Yemen'e Yardım, System.String[]
Kütahya Filistin Dostları Derneği Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Yemen'de açlık sorunuyla karşı karşıya kalan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Afifi, yaptığı açıklamada, Yemen'de uzun zamandır açlık ve sefaletin yaşandığını ifade etti.


Yemen halkının su ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin olmamasından kaynaklı birçok hastalıkla mücadele ettiğini belirten Afifi, şunları kaydetti:


"Yemen, 2013 yılından bu yana savaşlarla boğuşuyor. Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Temizlik ihtiyacı giderilmediği için sıtma, kolera gibi salgın hastalıklar kol geziyor. Biz, Kütahya Filistin Dostları Derneği olarak bu duruma duyarsız kalamadık. Dernek yönetimi ve hayırseverlerin destekleriyle Yemen'deki 400 aileye yardım paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Kütahya, Filistin, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Bir Süredir Ekranlarda Gözükmeyen Hakan Taşıyan, Ortaya Çıktı

Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:18:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Filistin Dostları Derneği'nden Yemen'e Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]