Son Dakika Haberleri: Kütahya-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kütahya-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

23 dakika önce

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kütahya-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Gediz karayolu 16. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Kütahya istikametine gitmekte olan Lokman Kaya yönetimindeki 43 AF 766 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, 63 yaşındaki Hayrettin Çam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü Lokman Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kaya, Mükerrem Kaya ve Havva Çam yaralandı.

Yarılılar olay yerindeki ilk müdahalerinin ardından 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:28 Kaynak: İHA

Gediz, Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı Adapazarı'nda Doğum Yapan Kişi, 5 Saat Sonra Öldü

2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]