Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Kütahya olarak hazır olduklarını bildirdi.

Keskin, düzenlediği basın toplantısında "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 2023 noktada, 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını hatırlattı.

Kütahya!da da 25 lokasyonda fidan dikimi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"250 bin fidanı Kütahya'da 7'den 77'ye tüm kesimlerden katılacak vatandaşlarımızın katkıları ile toprakla buluşturacağız. Etkinlik kapsamında belirlenen fidan dikme alanlarına Kütahya merkezde 20 bin 500, Altıntaş'ta 5 bin 950, Aslanapa'da 16 bin, Dumlupınar'da 12 bin 550, Emet'te 11 bin 550, Hisarcık'ta 15 bin 850, Çavdarhisar'da 4 bin 600, Gediz'de 42 bin, Simav'da 34 bin 600, Pazarlar'da 400 ve Tavşanlı ilçemizde 70 bin olmak üzere toplamda 250 bin adet fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Etkinlik çerçevesinde ahlat, akasya, alıç, badem, taflan, ceviz, fıstık çamı, ıhlamur, iğde, karaçam, kestane, lavanta, servi ve sedir gibi fidanlar dikilecek."

Etkinliğe katılmak isteyenlerin valilik ve ilçe merkezlerinde belediyelerce tahsis edilecek araçlarla, dileyenlerin kendi araçlarıyla etkinlik sahasına ulaşabileceklerini dile getiren Keskin, kampanyanın Kütahya'da büyük ilgi gördüğünü aktardı.