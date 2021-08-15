Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

15.08.2021 02:31
Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 132 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 132 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ödül törenine; Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bazı daire müdürleri ve sporcular katıldı.

Yıldız Kız kategorisinde Kütahya'dan Zeynep Koran, Yıldız Erkek kategorisinde Konya'dan Emirhan Gerez, Genç Kız kategorisinde Afyonkarahisar'dan Zeynep Sude Güldür, Genç Erkek kategorisinde Konya'dan Abdurrahman Kaymak birinci oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu Ticaret Bakanı Muş, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun katılımı ile sona erdi Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun katılımı ile sona erdi Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi

Türkiye, Okçuluk, Kütahya, Türk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu su baskını yaşandı
23:32 Ortalık fena karıştı! Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye olay yanıt: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
23:25 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı baskın: 9 Çinli öldürüldü
23:15 Suudi Arabistan'da zafer Sergio Perez'in
23:04 İflasın eşiğindeki Credit Suisse satıldı! Yeni sahibi UBS oldu
22:55 Fenerbahçe'den bombardıman: Hakkımızı helal etmiyoruz, emellerinizde boğulun
22:40 Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık, sosyal medyada birbirine girdi! Art arda paylaşımlar
22:14 Kılıçdaroğlu ülkeyi düzlüğe çıkarmak için 4 ayaklı stratejisini açıkladı: Güçlü demokrasi, üretim, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik
22:31 Talep patlaması yaşanıyor! Togg'a 41 bin şipariş geldi
22:27 Fenerbahçe kazansa da yetmiyor! Jorge Jesus'un yaptıkları taraftara saç baş yoldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 03:52:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement