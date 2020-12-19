Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda - Son Dakika

Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda

19.12.2020 20:06
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda, System.String[]

Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ihtiyaç malzemesi dağıtımı gerçekleştirdiler.

Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ihtiyaç malzemesi dağıtımı gerçekleştirdiler. Gençler, ayrıca sokak hayvanlarını da unutmadılar.

Genç Kızılay Kütahya İl Başkanı Kazım İkbal Gümüş, Türk Kızılay'ı olarak kendilerine verilen görev doğrultusunda halkın salgına karşı bilinçlenmesini amaçlayarak sosyal medya çalışmaları yaparak el broşürleri, bunun yanı sıra, salgından halkı korumak amacıyla Kütahya'da 30 bin adet maske ve 2 bin adet el dezenfektanı dağıttıklarını söyledi.

Kütahya Genç Kızılay'ın gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Kazım İkbal Gümüş, "Bu süreçte kurulmuş olan Vefa Sosyal Destek Platformu kapsamında 112 çağrı merkezine gelen talepler üzerine sokağa çıkamayan halkımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Halkımızın bağışlarıyla kesilen ve konserve haline getirilmiş 12 bin adet et konservesi, bin 500 adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen kolisi dağıttık. Salgın sebebiyle karantinaya alınmış sokaklarımıza karantina süreci boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda gıda ve ekmek yardımında bulunduk" dedi.

"Masal Evde projesi düzenledik"

Oyun alanları ve okullarından mahrum kalan çocuklar için eğitici ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla "Masal Evde" Projesi düzenlediklerini ifade eden Başkan Gümüş, "Bu proje kapsamında gönüllülerimizle beraber 16 adet masal seslendirerek sosyal platformlarda paylaştık. Bu süreçte ülkemize katkı anlamında Teknofest'e sunduğumuz iki adet projemiz yarıfinalde maalesef elendi. Bu projeleri geliştirip önümüzdeki yıl tekrar yarışmaya sunmayı düşünüyoruz. Bunun haricinde Education (ecukeyşın) for green proje çağrısına sunduğumuz projemizde maalesef ülkemizden hiç bir proje seçilmediği için ön elemeyi geçemedik. Yaşanabilir bir çevre için yaptığımız çalışmaların dışında hayvan dostlarımızı da unutmayarak empati adını verdiğimiz proje üzerinde çalışıyoruz. Empati Kütahya'mızdaki sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir" diye konuştu.

"Gençlerimizin eğitimi açısından bazı projeler geliştirmekteyiz"

Gümüş, "Bu projelerimizle beraber gençlerimizin eğitimi açısından bazı projeler geliştirmekteyiz. Bunlardan bahsedecek olursak, alanında uzman kişilerden gönüllü destek alarak Genç Kızılay Akademiyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Genç Kızılay akademi içerisinde gençlerimizin hobi ve hayallerine yardımcı olacak eğitimler düzenlenecektir. Ardından günümüzün evrensel dili olan İngilizce eğitimi için yeni açılan gençlik merkezimizde Speaking Club ve dersler düzenlenecek. Bu konuda Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde bulunan TÖMER den destek alacağız. Genç Kızılay olarak afetlerin 0. Saniyesine hazırlanmak için temel afet bilinci, gündelik hayatımızda karşımıza çıkabilecek olası riskli durumlarda bilinçli olmak için temek ilk yardım eğitimi ve 152 yıllık çınar olan Türk Kızılay'ı tanıtma ve Kızılaycı nesiller yetiştermek amacıyla burada bahsettiğimiz üç farklı dalda eğitimi barındıran Akran Eğitimi modelini gençlerimize sunmaktayız. Son olarak ulusal kan stoklarımızın azalmasından dolayı bütün halkımızı kan vermeye, Covid-19 ile mücadelede önemli yeri olan immün plazma konusunda hastalığı yenmiş, karantina sürecinin ardından 28 gün geçmiş halkımızı 'başkalarının hayatı senin damarlarında akıyor' diyerek plazma ve kan bağışına bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda
Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda

Kütahya, Kızılay, Gümüş, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Genç Kızılay gönüllüleri sokaklarda - Son Dakika


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