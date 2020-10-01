Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Genç Memur-Sen Kütahya İl Başkanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak, Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmek üzere eylem düzenledi.

Genç Memur-Sen Kütahya İl Başkanı İsmail Gönen, kent merkezindeki Azerbaycan Parkı'ndaki eylemde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü desteğin 30 yıldır Ermenistan tarafından yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepki olduğunu dile getiren Gönen, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki, Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği de her nasıl istiyorlarsa öyle olur. Bizler, bugün Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz."

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse de, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahabzade'nin Azerbaycan Türkiye adlı şiirini okudu.