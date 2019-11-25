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Kütahya Genç MÜSİAD'ın 'Tecrübe paylaşım' programı

6 saat önce

Kütahya Genç MÜSİAD tarafından 'Tecrübe paylaşım' programı düzenlendi.

Kütahya Genç MÜSİAD'ın 'Tecrübe paylaşım' programı, System.String[]

Kütahya Genç MÜSİAD tarafından 'Tecrübe paylaşım' programı düzenlendi.


Programla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Genç MÜSİAD Başkanı Ahmet Karabulut, "Genç MÜSİAD olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 1. Tecrübe Paylaşımı programına konuşmacı olarak AK Parti'den 3 dönem Kütahya Milletvekilliği ve KİT Komisyonu Başkanlığı yapan, şu an ise Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye Yem Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevini yürüten değerli büyüğümüz Hasan Fehmi Kinay tecrübe ve deneyimlerini bizlerle paylaştı" dedi. - KÜTAHYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ahmet Karabulut, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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