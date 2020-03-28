Kütahya Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başladı - Son Dakika

Kütahya Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine Kütahya gençlik Merkezi de destek veriyor.

Gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüğüne teslim edilecek.



Kurum müdürü Ercan Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlatılan koruyucu maske üretimine Kütahya Gençlik Merkezi olarak destek vermekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan çalışmanın oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Şirin, şunları kaydetti:

"Merkezimizde Kod Adı 2023 Projesi kapsamında yazılım, kodlama ve robotik çalışmaları sürdürülüyordu. Bu projemiz için kurumumuza almış olduğumuz 3D yazıcılarımız vardı. Tüm Türkiye'deki gençlik merkezlerinin yaptığı gibi biz de Kütahya olarak sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske üretimine başladık. Aynı zamanda 3D platformu aracılığıyla da kentte 3D yazıcısı bulunan herkes üretimleriyle bu çalışmaya destek veriyor."

Şirin, çalışmanın gençlik liderleri ile gönüllü gençler tarafından yürütüldüğünü, günlük 50 civarında üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.