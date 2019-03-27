Son Dakika Haberleri: Kütahya Gözleme Yaparken, Evin Çatısını Yaktı

Kütahya Gözleme Yaparken, Evin Çatısını Yaktı

6 dakika önce

Gözleme yaparken, evin çatısını yaktıKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde B.Y., iki katlı evin çatısında sobalı kuzinede gözleme yaparken kağıtlar tutuşup alev aldı.

Kütahya Gözleme Yaparken, Evin Çatısını Yaktı, System.String[]
Gözleme yaparken, evin çatısını yaktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde B.Y., iki katlı evin çatısında sobalı kuzinede gözleme yaparken kağıtlar tutuşup alev aldı. Çıkan yangında çatı tamamen yanarken, kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar sokakta oturan B.Y., iki katlı binanın teraslı çatı katında sobalı kuzinede gözleme yapmaya başladı. Bir süre sonra sobanın yanındaki kağıtlar tutuşarak yangına neden oldu. Alevler tüm çatıyı sararken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ilk yaptıkları incelemede yangının sobalı kuzineden sıçrayan kıvılcımların kağıtları tutuşturarak yangına neden olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:58 Kaynak: DHA

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