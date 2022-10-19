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Turgut Aslan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KÜTAHYA'DA GÖZALTINA ALINAN 61 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 7'Sİ ADLİYEDE - Son Dakika

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