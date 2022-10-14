Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya gündem: Kütahya'da kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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