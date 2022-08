Kütahya haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor." dedi.

Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Milletin son iki asrının kayıplarla, yeniden ayağa kalkmalarla, varlığına ve ruhuna yönelik saldırılara karşı direnmekle geçtiğini belirten Erdoğan, 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de Cumhuriyet'i yeniden kurarken de vesayetle, darbelerle, krizlerle yoğrulurken de hep inançlarını kavi, umutlarını diri tuttuklarını ifade etti.

Erdoğan, Milli Mücadele'yi kazanan milletin, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından hayal ettiği gelişmiş, kalkınmış, müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek mecburiyetinde kaldığına işaret ederek, uzunca bir süre kalkınma hamleleri, demokrasi girişimleri, sanayileşme gayretlerinin önünün kesildiğini, milli ve manevi değerleri tehdit eden her türlü gelişmenin önünün sonuna kadar açıldığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'den daha zor şartlarda kalkınma ve demokrasi mücadelesine giren ülkeler kısa sürede yol alırken, Türkiye'nin her 10 yılda bir yaşadığı darbelerle sürekli patinaj yaptığını anlatan Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu, sadece kendi eksiklerimizden, hatalarımızdan kaynaklanan bir durum değildi. Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan o mekanizmalar öylesine güçlüydü ki iyi niyetli kimi girişimler bunun üstesinden gelmeye yetmiyordu. Bu süreçte rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın gösterdiği kalkınma çabalarını, rahmetli Erbakan'ın ve rahmetli Türkeş'in sergilediği yerli, milli duruşu hep takdirle anıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizi, Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete geldiklerinde, iki asırdır altyapısı ihmal edilmiş, demokrasisi zayıf, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye'yi devraldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hemen kolları sıvadık. Türkiye'nin asırlık altyapı eksiklerini 20 yılda tamamlayacak bir büyük kalkınma hamlesi başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Kalkınma hamlemizin önemi ve gücü, salgın dönemiyle onu takip eden küresel güvenlik ve ekonomik krizi sırasında çok daha iyi anlaşılmıştır. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengeleri altüst olurken, biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik. Aynı şekilde demokraside de her kesimden vatandaşımızın hak ve özgürlük alanlarını genişleterek, sosyal gerilimlere ve terör örgütlerinin zemin bulmasına fırsat veren tüm çarpıklıkları ortadan kaldırdık."

Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler Dereler ve diğer bölgelerde yapılan terör operasyonlarını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün terör inlerini bunların kafalarına kafalarına geçirdik mi? Yurt içinde, yurt dışında bunu başardık mı? Bundan sonra da başarmaya aynen devam edeceğiz. Bu mücadele elbette kolay gerçekleşmedi. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden kaynaklanan nice engellerle karşılaştık. Nice kavgalar verdik, nice bedeller ödedik ama hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik."

"Tarım Kredi Kooperatifleri sayısını 3 bine çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete kazandırdıkları eser ve hizmetlerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerde, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen bir vizyona kavuşturduysak, bunu, son 20 yılda kurduğumuz altyapıya ve verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar... Ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin, sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez. Bak doğal gaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları Avrupa'da boş. Şimdi biz Tarım Kredi Kooperatifleri'yle vatandaşımıza daha ucuza ürünlerimizi satmaya başladık ve bu artarak devam edecek. 1300 tane marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkartacağız ve benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor. İnşallah yılbaşından sonra, aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi kardeşlerim, biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. İnsanlarını güvenlik ve refah şemsiyesi altında yaşamaya alıştırmış ülkelerin asıl krizi ise daha yeni başlıyor. Üretim ve tedarik kanallarındaki bozulmayı, finans alanındaki dalgalanmayı, işsizlikle birlikte sosyal çalkantılar izlemeye başladığında hepsinin de nasıl çaresizce sağa sola yalpaladığını göreceğiz. Biz ise kimi küçük sarsıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadan, istikameti bozmadan yolumuza devam ediyoruz."

"2023 hedeflerini adım adım hayata geçirdik"

11 yıl önce 2023 hedeflerini ilan ettiklerinde, birilerinin dalga geçtiğini, yaşanılan onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdiklerini ve eksikleri süratle tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi 2023 hedeflerimizden aldığımız güçle 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz ardından 2071 idealimiz gelecek. Hep söylediğimiz gibi içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinde Kütahya'ya yapılan yatırım, inşa edilen eser ve getirilen hizmetlere ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, son 20 yılda Kütahya'ya 26 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Kütahya'ya 2 bin 685 yeni derslik yapıldığını, Kütahya Sağlık Üniversitesinin kurulduğunu, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesinin 12 bin 493'e ulaştırıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sosyal yardımlarda Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine toplam 1,7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Toplam 1057 yataklı 11 hastaneyle 43 sağlık tesisi inşa ettik. 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanemiz ile Domaniç Entegre İlçe Hastanemizin inşaatı sürüyor. Çevre ve şehircilikte Kütahya'da TOKİ kanalıyla 10 bin 783 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 2 bin 189 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde 6 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan birini tamamlayıp hizmete sunduk, 2'sinin yapımı, 3'ünün de proje çalışmaları devam ediyor.

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir illerimizi kapsayan Frigya Vadisi'ni Anadolu'nun açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Bu bölgede kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ulaştırmada Kütahya'da 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 317 kilometre ilaveyle toplam 341 kilometreye çıkardık. Halen yapımı süren çok sayıdaki yol çalışmasının bir kısmını önümüzdeki yıl, bir kısmını da sonraki yıl tamamlıyoruz. İl sınırları içindeki tüm demiryollarını sıfırdan yapmışçasına yeniledik."

(Sürecek)