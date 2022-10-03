Polis ekipleri tarafından şahsın üzerinde yapılan adli aramada 2 kutu symra isimli yeşil reçete ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya haber... Gediz'de bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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