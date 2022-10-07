Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı

Kütahya il merkezinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2022 yılında 9 ay içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce 1 Ocak 2022-31 Eylül 2022 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 15 bin 570 şahıs sorgulanmış, 2 bin 941araç kontrol edilmiş, aranan 119 şahıs yakalanmıştır. Ruhsatsız 6 tabanca, 2 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 117 mermi/fişek, 12 çalıntı motosiklet,145 delici ve kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 34 olayda, 175 hap, 100 gram metamfetamin, 203 gram bonzai, 28 gram esrar ve 280 paket kaçak sigara ele geçirilerek şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz olarak çalışmalarımız sürecektir" denildi. - KÜTAHYA