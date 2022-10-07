Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı

07.10.2022 11:50
Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı

Kütahya haberi... Kütahya il merkezinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2022 yılında 9 ay içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı.

Kütahya il merkezinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2022 yılında 9 ay içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce 1 Ocak 2022-31 Eylül 2022 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 15 bin 570 şahıs sorgulanmış, 2 bin 941araç kontrol edilmiş, aranan 119 şahıs yakalanmıştır. Ruhsatsız 6 tabanca, 2 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 117 mermi/fişek, 12 çalıntı motosiklet,145 delici ve kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 34 olayda, 175 hap, 100 gram metamfetamin, 203 gram bonzai, 28 gram esrar ve 280 paket kaçak sigara ele geçirilerek şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz olarak çalışmalarımız sürecektir" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
ELEKTRİKLİ TRİPORTÖRÜ EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA ELEKTRİKLİ TRİPORTÖRÜ EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA TÜRKİYE'DE 9 AYDA 1683 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ TÜRKİYE'DE 9 AYDA 1683 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: İHA

Kütahya, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın
12:15 Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
12:01 Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri 9 ayda 15 bin 570 şahsı sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement