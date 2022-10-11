Kütahya haber... Kütahya'da inşaat halindeki binada 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Kütahya haber... Kütahya'da inşaat halindeki binada 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

11.10.2022 09:45
Kütahya haber... Kütahya'da inşaat halindeki binada 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya haberler... Kütahya'da ihbar üzerine polis ekiplerince inşaat halindeki binada aralarında hakkında yakalama emri bulunan bir şahsında olduğu 3 kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Kütahya'da ihbar üzerine polis ekiplerince inşaat halindeki binada aralarında hakkında yakalama emri bulunan bir şahsında olduğu 3 kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Polatkan Caddesinde bulunan inşaat halindeki binada şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce bahse konu binada yapılan araştırmada Ö.A. (25), M.T. (34) ve C.K. (32) isimli şahıslardan 3 ayrı kağıda sarılı toplam 1,96 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik madde ve 2 ayrı kağıda sarılı vaziyette toplam ağırlığı 5,52 gram olan esrar ile 1 adet payp ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan C.K.' in yapılan GBT kontrolünde, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından yakalama emri olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haber... Kütahya'da inşaat halindeki binada 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haber... Kütahya'da inşaat halindeki binada 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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