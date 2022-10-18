Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

18.10.2022 08:48
Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya haber... Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.A. (26) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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