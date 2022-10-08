Kütahya haberi! Bakan Soylu, Kütahya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede Türkiye, geçmiş dönemlerinde çok büyük sıkıntılar çekti, çok büyük dertler çekti ama Tayyip Erdoğan liderliğiyle Tayyip Erdoğan gücüyle Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaşanan tecrübesinin ortaya koyduğu anlayışla birlikte bu kadrolarla terörle mücadelede yepyeni bir konsepti ortaya koydu. Sadece terörle mücadele değil aynı zamanda teröristle mücadeleyi de ortaya koydu." dedi.

Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin uzun zamandır süren terörle mücadelesinde büyük bedeller ödediğini söyledi.

Bu konuda büyük tecrübeler ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye eski Türkiye değil. Evet, eğer Türkiye bugünkü noktasında olmasaydı Hakkari'nin hemen ötesindeki, sınır ötesindeki noktaya terör koridoru, bir terör devleti oluşturacaklardı. Terörle mücadelede Türkiye, geçmiş dönemlerinde çok büyük sıkıntılar çekti, çok büyük dertler çekti ama Tayyip Erdoğan liderliğiyle Tayyip Erdoğan gücüyle Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaşanan tecrübesinin ortaya koyduğu anlayışla birlikte bu kadrolarla terörle mücadelede yepyeni bir konsepti ortaya koydu. Sadece terörle mücadele değil aynı zamanda teröristle mücadeleyi de ortaya koydu. Eğer Türkiye bugünkü gücünde olmasaydı ne Afrin'e bizi sokarlardı ne Zeytin Dalı Harekatı'nı ne Barış Pınarı Harekatı'nı ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı ne de bugünkü Pençe Kilit ve diğer operasyonları ne Türkiye'nin içerisindeki Eren operasyonlarını bize yaptırabilme kabiliyetini önümüze koyarlardı. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Çünkü 21'inci asrın başından itibaren ortaya koyduğumuz bir irade var: Tam bağımsız bir Türkiye. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, kendi göbeğini kendi kesebilecek kabiliyetli olan bir Türkiye."

"Terör örgütüne fırsat bırakmadılar, istismar alanı bırakmadılar"

Bugün Cumhur İttifakı'yla aynı iradeye, aynı noktaya gittiklerini vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yıllarca yenmek isteyen geçmiş dönemdeki siyasetçilerimize fırsat vermeyenlere inat bir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftiraları atarlarsa atsınlar bu kadrolar Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini de yendiler. Terör örgütüne fırsat bırakmadılar, istismar alanı bırakmadılar. 'Kalkınmıyor, gelişmiyor. Buraları bilerek yapmıyorlar. Yol yok. Havalimanı yok. Hastane yok. Kadın merkezi yok. Spor sahası yok. Bölünmüş yollar yok. Otobanlar yok. Üniversiteler yok.' dedirtmedi. Bu kadro Türkiye'nin adım adım, santimetrekare santimetrekare her yerini kalkındırıyor. Terör örgütlerine, Türkiye'yi dışarıdan karıştırmak isteyen hiç kimseye fırsat vermediler. Çünkü doğru buydu, birlikti, beraberlikti, kardeşlikti. Biz Müslüman'ız. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Bütün müminler, bütün inananlar kardeştir. Biz bundan ayrılamayız. Biz bundan ayrılırsak başka türlü felaketlerle karşı karşıya geliriz. Biz bunu anlatmak zorundayız. İyilikleri anlatmak, kötülüklerden sakındırmak zorundayız. Biz sadece Türkiye'ye nizam vermek için bir büyük mücadeleyi ortaya koymuyoruz. Allah'ın emridir, büyüklerimizin bize emridir, sorumluluğudur. Biz Türkiye'yi zenginleştirmekle kalkındırdıktan sonra Allah nasip edecek, dünyaya nizam vereceğiz."

"Ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak"

Bakan Soylu, Eren Abluka operasyonlarına ismini veren Eren Bülbül'ün, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in, onlarca şehidin bulunduğunu dile getirdi.

Terörle mücadeledeki kararlılıklarına işaret eden Soylu, şunları anlattı:

"Korkutuyorlardı. Karadeniz'de varız, Amanos'ta varız, Erzurum'da varız, Bingöl'de varız, Elazığ'da varız. Her yerde varız. Binlerce teröristle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyorlardı. Büyümemizi, güçlenmemizi ve bütün medeniyetimizi dünyaya nakşetmemizi engellemek istiyor, hepimizi ayaklarımızın ucuna baktırmak istiyor, geleceğe bakmamıza müsaade etmiyorlar. Şimdi size söylüyorum. Evet Karadeniz'de onlar teröristlerini oraya koyup ürkütmeye, korkutmaya ve Türkiye'yi bir şeye sevk etmeye çalışıyorlardı. Karadeniz tertemiz, Allah'ın izniyle bir tek terörist yok. Tendürek Dağı tertemiz. Kars Çemçe-Madur tertemiz. Amanoslar tertemiz. Erzurum tertemiz. Bingöl tertemiz. Erzincan tertemiz. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te bir kardeşiniz olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı olarak, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, Allah bize nasip edecek. Cumhuriyet'in ikinci asrına giderken Şırnak tertemiz olacak. Gabar tertemiz olacak. Cudi tertemiz olacak. Ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak."

"Bu millet, Kılıçdaroğlu'na 3 koyun da teslim etmez"

Soylu, Türkiye'de son 20 yıldaki gelişmelere değinerek, şöyle devam etti:

"Bugünkü yapıldığı gibi eğer imkanınız varsa, eğer iyi yönetiyorsanız, eğer Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahipseniz yapabilirsiniz. Şehir hastaneleri yapabilirsiniz. Avrasya tünelleri yapabilirsiniz. Marmaraylar yapabilirsiniz. 57 havalimanı yapabilirsiniz. Dünyanın en büyük havalimanlarını yapabilirsiniz. Gerçi Avrupa yapamıyor da. Bunlara 3 büyükşehir belediyesi emanet edildi. Çöp yapamıyorlar. Bunlara 3 koyun verseniz güdemezler, kaybederler. Zaten Kılıçdaroğlu'nu söylemiyorum. Bu millet, Kılıçdaroğlu'na 3 koyun da teslim etmez, onu da yapamaz. Bu ülkede Çanakkale Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Osmangazi Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Bu kadrolar başka bir işi gerçekleştirdi. O da şu; Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi yaptık. Bu ülkede insanlar kendini ifade edemiyorlardı. Lütfen zihninizi bundan 10, 15, 20 yıl önceye getirin hep beraber. Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım.' diyemiyorlar. 28 Şubat'tan sonra neredeyse herkesin üzerine bir deli gömleği giydirmişlerdi. Herkesi ürkütmüşler ve korkutmuşlardı. Biz bu milleti niçin seviyoruz biliyor musunuz? Biz bu milletin parçası olmaktan niye onur duyuyoruz biliyor musunuz? 27 Mayıs'ı dünyayla beraber yaptırmayı sağlayanlara karşı 15 Temmuz'da milletin adamına sahip çıktıkları için demokrasiye sahip çıkacağız. İkinci asrın böyle bir cinayetle buluşmasına müsaade etmediler. Allah bu milletten razı olsun. Allah iradeyi ortaya koyan, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."

(Sürecek)