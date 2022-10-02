Kütahya haberi! Gediz'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
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Kütahya haberi! Gediz'de 2 katlı ahşap ev yandı

02.10.2022 00:30
Kütahya haberi! Gediz'de 2 katlı ahşap ev yandı

Kütahya haber: KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, boş olan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, boş olan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Gediz'e bağlı Altınkent köyünde Murat Olgun'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın diğer binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Altınkent, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya haberi! Gediz'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

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